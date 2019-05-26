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وزير خارجية إيران يوجه رسالة لدول الخليج

الأحد 26 مايو 2019 01:00 م بتوقيت مسقط

وزير خارجية إيران يوجه رسالة لدول الخليج

 

طهران - الوكالات

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن طهران لديها رغبة قوية في بناء علاقات متوازنة مع جميع دول الخليج.

وأكد ظريف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، أن "طهران اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية المجاورة".

وشدد وزير الخارجية الإيراني، الذي وصل بغداد أمس السبت في زيارة تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها المسؤولين العراقيين، على أن إيران لم تنتهك الاتفاق النووي، داعيا الدول الأوروبية إلى الوفاء بالتزاماتها وعمل المزيد للحفاظ عليه. وقال إن "الحديث لا يكفي للحفاظ على الاتفاق النووي وعلى الأوروبيين اتخاذ إجراءات عملية".

وبشأن التوتر مع الولايات المتحدة، قال ظريف، إن "التصرفات الأمريكية تناقض قرار مجلس الأمن بشأن استخدام القوة"، في إشارة إلى إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الخليج، من حاملات طائرات وقاذفات صواريخ، وجنود إضافيين.

وأكد أن إيران ستتصدى لأي مساع للحرب على إيران سواء كانت اقتصادية أو عسكرية وستواجهها بقوة، كما أعلن أن بلاده بدأت العمل على خط سكك حديدة يربط بين العراق وإيران.

 

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