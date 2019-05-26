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مفاجأة للسعوديين بشأن عيد الفطر

الأحد 26 مايو 2019 12:55 م بتوقيت مسقط

مفاجأة للسعوديين بشأن عيد الفطر

 

الرياض - الوكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن مفاجأة لمواطنيها بشأن حلول عيد الفطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، سلطان الظاهر، بأن إجازة العيد ستبدأ من اليوم (الخامس والعشرين) من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم (الخامس) من شهر شوال.

وبذلك، يكون يوم الخميس المقبل 25 رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ٣٠ مايو الجاري هو أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك.   

وكانت العديد من الجهات السعودية، ومنها البنك الأهلي التجاري، أعلن لعملائه أن إجازة عيد الفطر ستبدأ بنهاية عمل يوم الخميس 25/09/1440 هـ الموافق 30/05/2019م، على أن يُستأنف العمل ابتداءً من يوم الأحد 06/10/1440 هـ الموافق 09/06/2019م.

وأعلنت السعودية أن الاثنين 6 مايو هو أول أيام شهر رمضان لعام 1440 هجرية (2019 ميلادية).

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