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"زي الشمس" يواجه أزمة الاقتباس من عمل إيطالي .. والجمهور يتطلع لنهاية مختلفة

السبت 25 مايو 2019 06:02 م بتوقيت مسقط

"زي الشمس" يواجه أزمة الاقتباس من عمل إيطالي .. والجمهور يتطلع لنهاية مختلفة

القاهرة - الوكالات

تشهد أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل "زي الشمس" صراعاً مُختلفاً، حيث تواصل فريدة (ريهام عبد الغفور) ملاحقة نور (دينا الشربيني) في أحلامها، حتى تضطر نور للذهاب إلى الطبيب النفسي الذي كانت تذهب له شقيقتها الراحلة.

وتتواصل أحداث المسلسل، فيما لا يزال لغز مقتل فريدة مسيطراً على الحبكة الروائية للعمل، خاصةً بعدما أفرجت النيابة العامة عن سيف (أحمد مالك) لعدم العثور على دليل يدينه.

وخلال زيارة الطبيب تتذكر نور واقعة تعرضها للتحرش من قبل زوج والدتها وهي طفلة، وهو الحدث الذي رأته فريدة بعينها، ويشكل في سياق الأحداث محطة مهمة تكشف المزيد من الخلفيات عن حياة نور التي تواجه مشكلات كثيرة، بينها محاولة عمر (أحمد السعدني) استعادة علاقته معها، بالصور والذكريات القديمة التي كانت تجمعهما. ورغم الجدل الذي صاحب الكشف عن تفاصيل النسخة الأجنبية المأخوذ عنها، إلا أنَّ الجمهور، لا يزال يعيش على أمل نهاية مختلفة للمسلسل بنسخته المصرية، خاصةً وأن تصوير العمل لا يزال جارياً حتى الآن.

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