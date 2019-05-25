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"إلغاء استضافة وسيم يوسف" يشعل السوشيال ميديا بالسعودية

السبت 25 مايو 2019 04:56 م بتوقيت مسقط

"إلغاء استضافة وسيم يوسف" يشعل السوشيال ميديا بالسعودية

 

اشتعلت وسائل التواصل الاجتماي في السعودية، بموجة من الانتقادات الشديدة للداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف خطيب جامع الشيخ زايد الكبير، بعد إلغاء إلغاء استضافة الداعية الإماراتي ببرنامج "الليوان" الرمضاني على شاشة روتانا خليجية، في ترحيب شديد بهذا القرار.

 وأقر مقدم برنامج "الليوان" الإعلامي السعودي عبد الله المديفر بأن اختياره لوسيم يوسف كان خطأ.

واستقطبت تغريدة وسيم يوسف أكثر من ستة آلاف تعليق، أغلبيتها الساحقة تهاجم الداعية الإماراتي، وما صدر منه في الفترة الأخيرة من تصريحات مسيئة لصحيح الإمام البخاري، وقبل ذلك تفاخر وسيم يوسف في صيف عام 2018 بتحريضه على سجن علماء سعوديين، وقد اعتقل عدد منهم بالفعل.

وعبّر كثير من المتفاعلين عن ارتياحهم بقرار إلغاء استضافة يوسف في برنامج المديفر، وكان وسم #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر من أكثر الوسوم تداولا في السعودية والإمارات. واتسمت ردود الفعل بالانتقاد الشديد لوسيم يوسف والفرحة بمغادرة الأراضي السعودية دون استضافته في البرنامج الحواري الرمضاني.

ولم يوضح الإعلامي السعودي المديفر ملابسات قراره بالتراجع عن استضافة خطيب مسجد الشيخ زايد الكبير في العاصمة الإماراتية، والذي يقدم برنامجا في تلفزيون أبو ظبي.

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