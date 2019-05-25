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"هواوي" تقترض مليار دولار بسبب ترامب

السبت 25 مايو 2019 12:52 م بتوقيت مسقط

"هواوي" تقترض مليار دولار بسبب ترامب

 

عواصم - الوكالات

تسعى شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، لاقتراض مليار دولار في أول اختبار لها للحصول على تمويل، بعد القيود التي فرضتها الولايات المتحدة عليها مؤخرا.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن مصادر لم تسمها، أن الشركة الصينية تستهدف الحصول على قرض لمدة خمس سنوات.

وأعلنت الصين أنها قدمت احتجاجات رسمية للولايات المتحدة بعد منع "هواوي" من شراء المكونات والتكنولوجيا الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ، إن بلاده ستتخذ خطوات لمساعدة شركاتها على تحسين قدرتها على التأقلم مع المخاطر.

وأصبحت "هواوي" حلبة رئيسية في النزاع التجاري بين بكين وواشنطن وأدرجها البيت الأبيض في "القائمة السوداء"، بما يقيّد تعامل الشركات الأمريكية معها.

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