بالفيديو.. لحظة بكاء تيريزا ماي وهي تعلن استقالتها

لندن - الوكالات

لم تستطع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن تمنع دموعها وهي تعلن أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في السابع من يونيو، بعدما فشلت في إقناع النواب بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.

وقالت ماي في تصريحات أدلت بها للصحفيين خارج مقر إقامتها في داونينغ ستريت إن "عدم قدرتي على إتمام بريكست أمر مؤسف للغاية بالنسبة لي وسيكون كذلك على الدوام".

وقالت إنها تشعر بالفخر لتوليها المنصب كثاني سيدة تتولى ذلك المنصب "لكن ليست الأخيرة بالتأكيد"، مضيفة أنها تشعر بالامتنان لكونها حازت على فرصة "خدمة البلد التي أحبها"، بينما بح صوتها بالبكاء، وانسحبت إلى داخل مقر إقامتها.