الجمعة, 24 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

بالفيديو.. لحظة بكاء تيريزا ماي وهي تعلن استقالتها

الجمعة 24 مايو 2019 02:44 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. لحظة بكاء تيريزا ماي وهي تعلن استقالتها

لندن - الوكالات

لم تستطع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن تمنع دموعها وهي تعلن أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في السابع من يونيو، بعدما فشلت في إقناع النواب بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.

وقالت ماي في تصريحات أدلت بها للصحفيين خارج مقر إقامتها في داونينغ ستريت إن "عدم قدرتي على إتمام بريكست أمر مؤسف للغاية بالنسبة لي وسيكون كذلك على الدوام".

وقالت إنها تشعر بالفخر لتوليها المنصب كثاني سيدة تتولى ذلك المنصب "لكن ليست الأخيرة بالتأكيد"، مضيفة أنها تشعر بالامتنان لكونها حازت على فرصة "خدمة البلد التي أحبها"، بينما بح صوتها بالبكاء، وانسحبت إلى داخل مقر إقامتها.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 مايو 2019

رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها من منصبها

المزيد

11 نوفمبر 2017

بالفيديو.. بكاء في محكمة أمريكية بسبب أب مسلم

المزيد

13 ديسمبر 2017

بالفيديو والصور.. الممثلة الهندية بريانكا شوبرا تحصد جائزة الأم تيريزا لهذا العام

المزيد

30 أكتوبر 2017

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انخفاض كبير في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

بن علوي: نسعى لتهدئة التوتر بين أمريكا وإيران وهذا موقفنا من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

أكاديمي عماني يحصل على "جائزة المواطن العالمي"

المحليات - تعليم

أخر تطورات عملية البحث عن الأسرة الآسيوية المفقودة

المحليات - شرطة

تايمز: قطر ستنظم مونديال 2022 بمفردها

رياضة - دولي

جوخة الحارثية تسطر اسمها بمداد من ذهب في عالم الأدب العالمي

المحليات - ثقافة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة