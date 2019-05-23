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بالفيديو: مراهق صيني يخترع مجفف ملابس مذهل

الخميس 23 مايو 2019 01:31 ص بتوقيت مسقط

بالفيديو: مراهق صيني يخترع مجفف ملابس مذهل

ترجمة- رنا عبد الحكيم

فاز مراهق من مقاطعة قوانجدونج الصينية بالمركز الأول في مسابقة إقليمية للعلوم والابتكار، بعدما اختراع مجفف ملابس أتوماتيكي يتوقف عندما تهطل الأمطار، ويعمل في عندما تكون السماء صافية، وقد أثار هذا الاختراع إعجاب الكثيرين.

وتعود قصة ذلك الاختراع بعد أن تعرض الصبي لتوبيخ من أمه، لأنها كانت قد طلبت منه قبل خروجها من المنزل انتظار الملابس التي علقتها حتى تجف لجمعها، وذكرته بأنه في حالة هطول المطر عليه الإسراع بتجميع الملابس. وبدأ الصبي باللعب في أرجاء المنزل ونسي أن يجمع الملابس، وعادت أمه فوجدت الملابس مبللة فوبخته لنسيانه ما طلبته منه. لكن بدلا من أن يبحث الصبي عن أعذار، بدأ يفكر في تلافي تلك المشكلة مستقبلا.

وعلى الفور خطر على بال الصبي فكرة ابتكار رف أتوماتيكي لتجفيف الملابس وطلب مساعدة والده وأساتذته لبنائه. وعملوا جميعا على ذلك لعدة أشهر. وفي وقت سابق هذا الشهر كشفوا عن نموذج عملي لهذا الابتكار في مسابقة إقليمية تهتم بالعلوم والابتكارات، ولاقى إعجاب لجنة الحكام ومنحوه المركز الأول.

ويتميز الاختراع بوجود مستشعرات مدمجة تكتشف قطرات المطر فيتراجع الحامل تحت قماش نقي مقاوم للماء لإبقائها جافة، والأكثر ذكاءً من ذلك أنه يحتوي على مستشعر حساس للضوء لذلك عندما تغرب الشمس أو تلبد السماء بالغيوم يتراجع الحامل تحت القماش. وفي الحالات العادية دون وجود مطر، يستطيع الحامل قياس رطوبة الملابس ويعود تحت القماش عندما تكون الملابس جافة تماما.

ولا زال رف التجفيف نموذج أولي ولا توجد خطط لإصداره تجاريا في المستقبل القريب، فالصبي صنعه من أجل أمه فقط.

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