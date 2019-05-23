بالفيديو: 80 ألف نحلة تعيش في غرفة منزل عائلة إسبانية

ترجمة- رنا عبد الحكيم

أصيبت عائلة في غرناطة بإسبانيا بصدمة عندما اكتشفت أن النغمة المستمرة القادمة من وراء حائط غرفة النوم الخاصة بهم هي مستعمرة ضخمة للنحل يتجاوز عددها 80 ألف نحلة.

وتعج وسائل التواصل الاجتماعي الإسبانية بأخبار زوجين من غرناطة طلبوا مؤخرا من نحّال التحقيق في صوت الطنين المتزايد الذي يأتي من خلف حائط غرفة النوم. وساعد النحّال في إزالة مستعمرات نحل من ممتلكاتهم من قبل، لكن ما وجده وراء الجدار هذه المرة تركه عاجزا عن الكلام؛ إنها خلية ضخمة من النحل وأقراص من العسل بطول متر.

وقال النحّال إن الملكة يمكن أن تضع ما يصل إلى 1400 بيضة يوميًا، لكنه يقدر أن إنشاء خلية ضخمة مثل هذه يجب أن تكون قد استغرقت على الأقل عامين. وعلى الرغم من أن النحّال ساعد على إزالة أكثر من نصف مليون نحلة من ممتلكات الأفراد هذا العام فقط، إلا أنه يعترف بأنه لم ير شيئًا كهذا من قبل. وعبر عن اندهاشه كيف كان يعيش الزوجين مع هذا الطنين المستمر.