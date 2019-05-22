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حلول مبتكرة من "النفط العمانية وأوربك" في معرض الصين للبلاستيك

الأربعاء 22 مايو 2019 04:59 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

يعرض فريق تسويق البوليمر في مجموعة النفط العمانية وأوربك حلولاً لتحسين الأداء وفرصاً لتوفير التكاليف للشركات المصنعة من خلال منتج لبان HP1102LC (ألياف رافية عالية المتانة) ولبان HP5101LC (ألياف نسيج عالية المتانة)، ضمن حملتها لتقديم حلول ذات قيمة مضافة في معرض الصين للبلاستيك، المقام في الفترة من 21 حتى 24 مايو في مدينة جوانجزو الصينية.

ومن خلال التقنيات المستخدمة حاليا إلى جانب التقنيات الجديدة، توفر المجموعة حلولا مبتكرة ذات قيمة مضافة لمواجهة التحديات العالمية لبعض الاستخدامات الرئيسية كحفظ الاغذية وخدمات النقل والبنية التحتية والبناء والرعاية الصحية.

ويوفر منتج لبان HP1102LC زيادة متانة للشريط وهو ما يُمكن المصنعين من تخفيض وزن كل كيس دون التأثير على المتانة. وتتراوح القوة النموذجية في تطبيق ألياف الرافية من 3 إلى 5 جرام/ دينير، وتبلغ نسبة الاستطالة عند الانكسار 25%. ويوفر منتج لبان HP1102LC المطور حديثاً قيماً عالية ومتانة تصل إلى 7 جرام/ دينير، ويمكن زيادة نسبة الاستطالة عند الانكسار إلى 35%.

ويمتلك المنتج خصائص فريدة لتحقيق أفضل النتائج حتى في أعلى معدلات الإنتاج وسرعات الإنتاج لتصل إلى 550 متر في الدقيقة. وتتوفر جميع الخصائص دون المساس بجودة وخصائص الشريط، وبالتالي توفير مزايا التكاليف التشغيلية والإنتاجية الإجمالية نتيجة لانخفاض استهلاك الطاقة وقابلية المعالجة السلسة في حالات التشغيل المتدنية، وخفض تكاليف النقل من خلال إنتاج أكياس خفيفة الوزن.

وتم تصميم منتج لبان HP5101LC خصيصاً لإنتاج ألياف نسيج عالية المتانة للاستخدامات المطلوبة مثل الأغشية الأرضية، حيث توفر الألياف الأساسية عالية الأداء القوة العالية والاستطالة وهما المطلبان الرئيسيان، ونظرا لتوزيع الوزن الجزيئي المحدود يتم ضمان توفير منتج متجانس ومقاوم جيد للتمزق وهو ما يوفر للمصنعين فوائد من خلال خفض التكاليف وزيادة كفاءة الآلات المستخدمة في المعالجة عالية السرعة دون التفريط في الخصائص الفريدة للمنتج.

وتُعرض هذه المنتجات مع مجموعة كبيرة من الحلول الحالية والمستقبلية التي تلبي الاحتياجات الراهنة في مجال الألياف النسيجية والخيوط والبنية التحتية والتشييد والرعاية الصحية والتركيبات والتعبئة المرنة والتغليف الصلب.

 

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