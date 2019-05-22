الأربعاء, 22 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"اليوسف" تتبرع بـ 10 آلاف سلة غذائية في رمضان

الأربعاء 22 مايو 2019 04:57 م بتوقيت مسقط

03
02

مسقط – الرؤية  

وزعت مجموعة اليوسف 10 آلاف سلة رمضانية غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك على أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود إلى جانب المساجد والجوامع لإفطار الصائمين في ولايات مسقط والعامرات وبركاء بقيمة عشرة آلاف ريال عماني؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لتخفيف الأعباء الحياتية عن ذوي الدخل المحدود وإفطار الصائمين في العديد من المساجد والجوامع لتجسيد سبل تكافل وتعاضد الاجتماعي في المجتمع العماني.

وقالت غادة بنت محمد اليوسف عضوة مجلس إدارة المجموعة إن مجموعة اليوسف تحرص سنويا على التبرع في شهر رمضان المبارك لدعم الأسر من ذوي الدخل المحدود من خلال توفير بعض المستلزمات الأساسية من السلع والبضائع، وكجزء من مسؤوليتها الاجتماعية ودعم برامج الدعم الاجتماعي على مدار العام للمساهمة في سد احتياجات بعض الأسر في شهر رمضان المبارك. وأضافت أن المجموعة تعمل على تجسيد المسؤولية الاجتماعية من خلال العديد من مجالات الدعم التي تستهدف التعليم ورعاية الجمعيات التطوعية التي تقدم خدمات عامة للعديد من الفئات بالمجتمع، وبرنامج الدعم الاجتماعي في شهر رمضان المبارك من خلال توفير سلال تتضمن العديد من الاحتياجات الضروية للأسر ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 يونيو 2017

10 نصائح غذائية هامة لما بعد رمضان

المزيد

02 يوليو 2015

بنك نزوى يوزع مؤنًا غذائية في عدد من الولايات خلال رمضان

المزيد

11 مايو 2019

متطوعو "إشراقة" يوزعون 10000 طرد مؤونة غذائية بمناسبة رمضان

المزيد

02 يونيو 2018

205 آلاف ريال إيرادات لجنة الزكاة في عبري حتى منتصف رمضان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

جوخة الحارثية تسطر اسمها بمداد من ذهب في عالم الأدب العالمي

المحليات - ثقافة

موسم صلالة السياحي يستعد لكرنفال المناطيد

الاقتصاد - محلي

193.6 مليون ريال تداولات سوق مسقط في أبريل

الاقتصاد - محلي

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لدبلوم التعليم العام

المحليات - تعليم

مدير عام الدفاع المدني: لابد من التقيد باللوائح الإرشادية في مواقع السباحة لتجنب حوادث الغرق

المحليات - شرطة

"الغرفة": 50% إعفاءً من الرسوم مراعاة لبعض الشركات

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

تحذير من شرطة عمان السلطانية للمواطنين والوافدين

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

عقوبة رادعة لإماراتي اغتصب أوربية في عجمان

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة