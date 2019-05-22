"اليوسف" تتبرع بـ 10 آلاف سلة غذائية في رمضان

مسقط – الرؤية

وزعت مجموعة اليوسف 10 آلاف سلة رمضانية غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك على أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود إلى جانب المساجد والجوامع لإفطار الصائمين في ولايات مسقط والعامرات وبركاء بقيمة عشرة آلاف ريال عماني؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لتخفيف الأعباء الحياتية عن ذوي الدخل المحدود وإفطار الصائمين في العديد من المساجد والجوامع لتجسيد سبل تكافل وتعاضد الاجتماعي في المجتمع العماني.

وقالت غادة بنت محمد اليوسف عضوة مجلس إدارة المجموعة إن مجموعة اليوسف تحرص سنويا على التبرع في شهر رمضان المبارك لدعم الأسر من ذوي الدخل المحدود من خلال توفير بعض المستلزمات الأساسية من السلع والبضائع، وكجزء من مسؤوليتها الاجتماعية ودعم برامج الدعم الاجتماعي على مدار العام للمساهمة في سد احتياجات بعض الأسر في شهر رمضان المبارك. وأضافت أن المجموعة تعمل على تجسيد المسؤولية الاجتماعية من خلال العديد من مجالات الدعم التي تستهدف التعليم ورعاية الجمعيات التطوعية التي تقدم خدمات عامة للعديد من الفئات بالمجتمع، وبرنامج الدعم الاجتماعي في شهر رمضان المبارك من خلال توفير سلال تتضمن العديد من الاحتياجات الضروية للأسر ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي.