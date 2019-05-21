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طائرة حوثية تستهدف مطار نجران بالسعودية

الثلاثاء 21 مايو 2019 02:17 م بتوقيت مسقط

طائرة حوثية تستهدف مطار نجران بالسعودية

عواصم - الوكالات

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران، بطائرة دون طيار تحمل متفجرات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قال إن "الحوثيون قاموا بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات".

وحذر المتحدث الرسمي باسم التحالف "المليشيا الحوثية من مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين وسيكون هناك وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم جوي بطائرات مسيرة، استهدف مطار نجران جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين: "نفذ سلاح الجو المسير التابع للجماعة هجوماً بطائرة "قاصف 2كا" على مطار نجران جنوب غربي السعودية"، ونقلت القناة عن مصدر في سلاح الجو المسير، أن "العملية استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران، وأسفرت عن نشوب حريق في المكان".

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