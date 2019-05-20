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جراحة بالعمود الفقري لجنين في رحم أمه

الإثنين 20 مايو 2019 02:43 م بتوقيت مسقط

جراحة بالعمود الفقري لجنين في رحم أمه

 

أجرى أطباء بريطانيون عملية باستخدم فتحة جراحية صغيرة لإصلاح العمود الفقري لجنين في رحم أمه مصاب بفتق في العمود الفقري، وتعد العملية هي الأولى من نوعها في بريطانيا.

وأجرى الجراحون العملية على الطفل جاكسون وهو في رحم أمه شيريشارب، التي قيل لها في السابق إنها لا تستطيع إنجاب أطفال، بعد 27 أسبوعا من حملها في مستشفى كينجز كوليدغ في لندن بحسب سكاي نيوز.

وفتق العمود الفقري هو نوع من عيوب القناة العصبية يحدث عندما لا يتطور الحبل الشوكي بشكل صحيح في الرحم، وتكون الأعصاب مكشوفة للسائل الأمينوسي، مما يؤدي إلى مشاكل في الأمعاء والمثانة والساقين.

وقالت الدكتورة مارتا سانتوروم-بيريز، خبيرة طب الأجنة، التي أجرت العملية الجراحية، لهيئة الإذاعة البريطانية إن الكثير من الأشخاص الذين يتم تشخيص إصابة أجنتهم بتشوهات العمود الفقري يختارون إنهاء الحمل أو الخضوع لعملية جراحية مفتوحة.

وتشتمل عملية التنظير الداخلي على حد أقل من التدخل الجراحي وقدر أقل أيضا من الخطورة. وتتضمن العملية إدخال كاميرا وأدوات صغيرة في الرحم لتغطية الأعصاب المكشوفة في الحبل الشوكي لمنع مزيد من التلف الناتج عن السائل الأمينوسي .

وأضافت الدكتورة سانتوروم-بيريز أن الإجراء الجديد ليس علاجا لمرض فتق العمود الفقري، لكنه بالتأكيد سيحسن حياة الأطفال الذين يولدون بهذا المرض.

 

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