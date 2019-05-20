فتحي مهذب | تونس
بعد إنجاز العالم..
نسي مفاتيحه في رأسي..
نسي دراجته الأثيرة
في كتب الخيمياء..
ينابيع ضحكته في المرتفعات..
وعولا غزيرة في العبارة ..
جبالا تتحرك ببطء
فاردا ملابسه على حبال قوس قزح..
قارعا نواقيس الدم في العتمات..
وكسا جلد العالم حتميات بائسة..
بعد انجاز هاويات بمغزله الليلي..
نسي شجرة الحكمة في قلبي..
الآن يزورني تمثال مقطوع اليدين..
جائعا وحزينا ..
اختلسوا مسدسه العائلي
ورموا مخياله الى كلاب المجرة..
أملأ فمه بريش غيمة ضحوكة
اقتنصتها في مرتفعات النوم..
أهديه دمعتين من الماس..
لتهدئة خاطره المكسور..
واعدا إياه بطاقم أسنان نبي..
بعد انجاز العالم..
قتل ثعلب قذر أخاه
في مركب صيد..
أكلت أمه تفاحة محرمة..
كسرت قناديل شهوتها
على كتفي وعل مصنوع
من طين مسحور..
بعد إنجاز فكرة الموت..
عض على نواجذه
واعدا كل الموتى..
بهجرة جماعية في طائرة بوينغ
إلى عالم الآخرة..
واعدا حصاني الذي مات في انفجار لغم..
بجائزة مالية ضخمة..
واعدا كلبي الذي قطع الفراغ ذيله
بوليمة لا تفنى..
واعدا قط الجارة العمياء
بحزمة من سمك الماهي ماهي..
بعد إنجاز العالم..
حاول تمزيقه بالزلازل .