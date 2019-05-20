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أول بوليصة تأمين على من "يفسد" أحداث "صراع العروش"

الإثنين 20 مايو 2019 02:34 ص بتوقيت مسقط

أول بوليصة تأمين على من "يفسد" أحداث "صراع العروش"

ترجمة- رنا عبد الحكيم

أصدرت إحدى شركات التأمين البريطانية منتجات تأمينية جديدة تسمح لعشاق المسلسل الشهير "صراع العروش" بالحصول على تعويض مالي عن الأحداث التي تكشف لهم قبل الحلقات، سواء عبر أصدقائهم أو العائلة أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع توقع انتهاء العرض النهائي للمسلسل في المملكة المتحدة اليوم الإثنين، بعد بث الحلقة الأخيرة في الولايات المتحدة، فإن فرص تسريب الأحداث التي تدمر متعة المشاهدة مرتفعة للغاية. وتوصلت إحدى شركات التأمين إلى فكرة استرضاء الجماهير الغاضبة من خلال منحهم تعويضا ماليا يصل إلى 100 جنيه إسترليني للشخص الواحد، إذا وقعوا بطريق الخطأ ضحية لمن يفسد عليهم أحداث المسلسل أو كشف مؤامرة لم تظهر نهايتها بعد في المسلسل.

وتقول مديرة الشركة: "سواء إن كان زميلا في العمل قد بقي مستيقظا وبث الحلقة قبل ميعادها أو مقالا إخباريا يقدم القصة على وسائل التواصل الاجتماعي، ستقوم الشركة بتقديم التعويض المناسب لمن كشف له الأحداث قبل الأوان".

ويشمل التأمين أيضا منح تصريح بمشاهدة جميع المواسم الثمانية للمسلسل مجانا، وإذا أثبتت الحزمة التأمينية نجاحها فإن الشركة تنوي توسيع نطاق تغطيتها لتشمل برامج تلفزيونية أخرى.

ويجب على محبي مسلسل "صراع العروش" أن يتوجهوا للموقع الإلكتروني الخاص بشركة التامين والاشتراك للحصول على فرصة التعويض المالي. وسيخطر أصحاب المطالبات المقبولة بحلول يوم الجمعة 31 مايو.

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