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وفاة 1523 مصابا بكورونا.. والصين تقترب من السيطرة على الفيروس

السبت 15 فبراير 2020 01:36 م بتوقيت مسقط

وفاة 1523 مصابا بكورونا.. والصين تقترب من السيطرة على الفيروس

بكين - الوكالات

أكد نائب وزير الخارجية الصيني، تشانغ مينغ، أنه يمكن السيطرة على فيروس كورونا، معلنا شفاء 8 آلاف مصاب.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني: "فيروس كورونا يمكن السيطرة عليه والشفاء منه. إجراءاتنا منعت انتشاره خارج البلاد".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن الصين تجري تجارب على فيروس كورونا، ومن المنتظر ظهور النتائج خلال ثلاثة أسابيع.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد بالبر الصيني إلى 1523حتى نهاية يوم أمس الجمعة، مشيرة إلى ان عدد الإصابات المؤكدة بلغ 66 ألفا و492 حالة.

وكانت سلطات إقليم هوبي الصيني، أعلنت  أمس الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1457 شخصا، والمصابين إلى 54 ألفا و400 حالة، وشفاء نحو 4774 حالة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه "من المبكر جدا" الإعلان عن أي استنتاجات بشأن ذروة فيروس كورونا وعن أي مراحل يدور الحديث.

بينما أكد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأسبوع الحالي أن فيروس كورونا يشكل "تهديدا خطيرا جدا" للعالم، على الرغم من وجود 99 في المئة من الحالات في الصين.

 

الكلمات المفتاحية
#كورونا #فيروس #وباء #الصين

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