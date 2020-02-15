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الصين تعلن عن 143 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 15 فبراير 2020 10:35 ص بتوقيت مسقط

الصين تعلن عن 143 وفاة جديدة بفيروس كورونا

شنغهاي -رويترز

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيسي ارتفع إلى 1523 بعد وفاة 143 حالة يوم الجمعة.

وزاد عدد الوفيات في إقليم هوبي، مركز التفشي في الصين، بواقع 139 حالة يوم الجمعة.

وكانت أغلب الوفيات الجديدة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط البلاد حيث يعتقد أن الفيروس قد نشأ. وتوفي 107 أشخاص في ووهان أمس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المدينة بسبب الفيروس إلى 1123.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة في الصين 2641، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين حتى الآن 66492 حالة.

وتم تأجيل عدد من المعارض والمؤتمرات الصناعية داخل وخارج الصين بسبب قيود النقل والمخاوف من انتشار الفيروس.

 

الكلمات المفتاحية
#اصابات #جديدة

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