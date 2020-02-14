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بالفيديو والصور .. ضبط 150 صاروخا "إيراني التصميم" على سفينة ببحر العرب

الجمعة 14 فبراير 2020 03:08 م بتوقيت مسقط

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قالت البحرية الأمريكية في بيان، إنها صادرت 150 صاروخا غير شرعي على متن سفينة ببحر العرب، الأحد الماضي.

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للقيادة المركزية الأمريكية، أن "مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم".

ونشرت القيادة المركزية مقطع فيديو باللونين الأبيض والأسود لما تقول إنه تفاصيل العملية التي قامت بها البحرية الأمريكية.

وأضاف البيان أن "الصواريخ الـ 150 التي صودرت في بحر العرب من النوع المضاد للدبابات".

وأشار البيان إلى أن "الأسلحة المصادرة في بحر العرب تضم 3 صواريخ (بر-جو) إيرانية".

وأوضح البيان أن "الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين باليمن مما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الذي يحظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحوثيين".

وتأتي مصادرة الجيش الأمريكي لصواريخ من صنع إيراني، بعدما دخلت واشنطن وطهران في توتر كبير، خلال يناير الماضي، عقب مقتل القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد.

وردت إيران على مقتل قائدها العسكري، بقصف قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق، لكن الثأر وصف بالمحدود ولم يوقع خسائر في صفوف الجيش الأمريكي، رغم إصابة بعض الجنود بارتجاج في المخ من جراء الضوضاء الناجمة عن سقوط الصواريخ.

 

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