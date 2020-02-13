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رياح وانخفاض في درجات الحرارة بطقس السلطنة

الخميس 13 فبراير 2020 02:49 م بتوقيت مسقط

رياح وانخفاض في درجات الحرارة بطقس السلطنة

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار هبوب الرياح الشمالية / الشمالية الغربية النشطة على محافظات السلطنة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتصاعد الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية والمناطق المكشوفة لمحافظات الظاهرة والوسطى وظفار.

وسجلت محطة الرصد الجوي التابعة لضلكوت سرعات رياح تصل الى 41عقدة مع هبات نشطة تصل الى 48 عقدة خلال الست الساعات الماضية

وأضافت بأن الصورة الجوية توضح انتشار السحب المنخفضة على أجزاء من محافظات جنوب وشمال الشرقية والوسطى وظفار ومسقط.

ونوهت إلى أن الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع تواجد السحب على أجزاء من جبال الحجر والمناطق الساحلية لبحر عمان مع احتمال تصاعد الغبار بفعل الرياح النشطة على المناطق الصحراوية والمكشوفة واحتمال تشكل السحب المنخفضة في فترة آخر الليل والصباح الباكر على محافظتي الظاهرة والوسطى.

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