طموح الكامل والوافي يصطدم بالسيب في قبل نهائي دوري الدرجة الأولى للطائرة

مسقط - العمانية

تَشْهَد مَلَاعب الكرة الطائرة، نهاية الأسبوع الجاري، إقامة 13 مباراة لدوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية ودوري الناشئين للموسم الرياضي 2019/2020.

ويلتقى، يوم السبت، في نهائيات دوري الدرجة الأولى السيب مع الكامل والوافي، الذي يسعى لتحقيق الفوز الثاني؛ كي يتأهل للمباراة النهائية ويقابل نادي السلام في ختام البطولة.

وفي حال فوز السيب، فإنَّ الفريقين سوف يلعبان مباراة فاصلة في الأول من مارس بعد عودة السيب والسلام من المشاركة في البطولة الـ38 للأندية العربية، والتي ستقام خلال الفترة من 16 إلى 28 فبراير الجاري بجمهورية مصر العربية.

وكان نادي السلام قد تأهَّل للمباراة النهائية للدوري والمقرَّر إقامتها يوم الثلاثاء 3 مارس المقبل، بعد أن حقق الفوز على نادي صحار في مباراتيْن من أصل ثلاث مباريات؛ وبذلك سيُقابل السلام الفريق الفائز من لقاءات السيب والكامل والوافي، فيما يُقابل صحار الخاسر من تلك المباراة لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية قبل مباراة الختام.

وفي مباريات دوري الدرجة الثانية للكرة الطائرة، والذي ينطلق غدًا الجمعة، في دوره الثاني، بإقامة 6 مباريات؛ ففي المجموعة الأولى يلتقي نادي صلالة مع نادي الاتحاد، ويقابل نادي ظفار نادي النصر، فيما يلتقي السبت نادي صلالة مع نادي ظفار، ونادي الاتحاد مع نادي النصر؛ حيث تقام هذه المباريات على مجمع السعادة الرياضي.