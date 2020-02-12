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"كورونا" يقتل 1114 شخصا .. و45 ألف إصابة

الأربعاء 12 فبراير 2020 05:34 م بتوقيت مسقط

"كورونا" يقتل 1114 شخصا .. و45 ألف إصابة

 

بكين - الوكالات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 1114 وفاة و44730 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد، الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم "كوفيد-19"، في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس الثلاثاء.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير عن 2015 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء، بواقع 94 حالة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس)، وحالة واحدة في كل من خنان وهونان وتشونغتشينغ.

وأضافت اللجنة أن 8204 مرضى لا يزالون في حالة حرجة، ويشتبه في إصابة 16067 آخرين، في حين خرج 4740 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.

وأعلنت الصين اليوم الأربعاء أقل عدد من حالات فيروس كورونا الجديد منذ نهاية يناير، مما يعطي مصداقية لتكهن مستشار طبي صيني كبير بأن التفشي قد ينتهي بحلول أبريل.

وقال تشونغ نان شان، أهم مستشار طبي في الصين فيما يتصل بتفشي الفيروس، إن عدد حالات الإصابة الجديدة ينخفض في بعض الأقاليم، وتوقع أن يبلغ الوباء ذروته هذا الشهر.

ويثير الفيروس قلقا في الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت حالات عدة في ألمانيا (16) وفرنسا (11) وإيطاليا (3)، في حين يجتمع وزراء الصحة الأوروبيون الخميس في بروكسل لبحث الموضوع.

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