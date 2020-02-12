بالفيديو.. سامسونج تطلق 4 هواتف جديدة

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن هواتفها الجديدة، في مؤتمر "Unpacked" الذي أقيم في سان فرانسيسكو، أمس الثلاثاء.

وافتتحت "سامسونج" الحدث بالكشف عن هاتفها القابل للطي المعروف باسم "Galaxy Z Flip"، الذي أعلنت عنه في حفل "الأوسكار"، والذي سيتم طرحه في الأسواق في 14 فبراير، بسعر يصل لـ 1280 دولارا.

ويتميز الهاتف بكاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميجابكسل، وبشاشة 6.7 إنش بتقنية "OLED"، بالإضافة لإصداره بثلاثة ألوان هي الذهبي والأسود والبنفسجي.

كما أطلقت الشركة ثلاثة هواتف جديدة من مجموعة "إس" وهي: "جالاكسي إس 20" ، و"جالاكسي إس 20 بلس"، و"جالاكسي إس 20 ألترا".

في الوقت الذي تتميز به كاميرات هذه الهواتف بجمعها للذكاء الاصطناعي مع أكبر مستشعر للصور من سامسونج، للحصول على جودة صورة مذهلة.

وتشترك الهواتف الثلاثة في نوع الشاشة ودقتها والتقنيات المدعومة، ويتميز "جالاكسي إس 20 ألترا"، بشاشة بقياس 6.9 بوصة، وتصل دقة الكاميرا الأمامية لـ 40 ميغابكسل مع فتحة عدسة "f/2.2".

يذكر بأن هذه المجموعة سيتم إطلاقها للبيع في 6 مارس/آذار، وستبدأ أسعارها من 999 دولارا لـ"جالاكسي إس 20"، و1350 دولارا لـ"جالاكسي إس 20 ألترا".