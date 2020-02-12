الأربعاء, 12 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

فك غموض جريمة اختطاف بالسعودية بعد 20 عاما

الأربعاء 12 فبراير 2020 02:27 م بتوقيت مسقط

فك غموض جريمة اختطاف بالسعودية بعد 20 عاما

 

كشفت وسائل إعلام سعودية تفاصيل مثيرة عن رضيعين اختطفا قبل 20 عاما، وتم العثور عليهما مؤخرا شابين لا يحملان وثيقة الهوية الوطنية، في سياق ملابسات غامضة.

وأفيد في هذا الشأن بضبط مواطنة في العقد الخامس من العمر، حين تقدمت "لاستخراج هويات وطنية لمواطنَيْن ادعت أنهما لقيطان، عثرت عليهما منذ قرابة عشرين عاما، وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما".

وذكرت صحيفة "سبق" أن نسب أحد المفقودين، ويدعى "موسى الخنيزي" لم يثبت، فيما تم التأكد من نسب المختطف الثاني "محمد العماري".

وروت صحيفة "عكاظ" من جهتها تفاصيل عن واقعة اختطاف أحد الطفلين حديثي الولادة قبل أكثر من 20 عاما، مشيرة إلى أن الرضيع موسى الخنيزي، اختفى من المستشفى في سيناريو قالت إنه يشبه أفلام هوليوود.

وتقول رواية والدة هذا الرضيع أن سيدة وصفت بأنها "حنطية اللون ولها لكنة بدوية، تميل إلى الامتلاء"، دخلت عليها بعد وقت قصير من ولادتها في مستشفى النساء والولادة بالدمام، وشرعت في إرضاع الطفل، ثم حملته مدعية أنها ستنظف رأسه، لكن بعد 5 دقائق، جاءت ممرضة وسألت الأم عن رضيعها لتتكشف واقعة الاختطاف، ويتم إبلاغ الجهات الأمنية على الفور بالحادثة.

وتشير الصحف السعودية إلى أن الجهات المختصة تجري الآن فحصا للحمض النووي للمختطفين قبل 20 عاما لمطابقته مع الأسرتين، للتأكد من هوية الشابين المجهولين.

ونقلت صحيفة "سبق" عن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية قوله إن "المتابعة الأمنية لبلاغات فَقْد الأطفال حديثي الولادة أسفرت عن ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد الاشتباه في المعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويتَيْن وطنيتَيْن لمواطنَيْن، ادعت أنهما لقيطان".

وصرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية في المملكة، مشيرا إلى أنه "تبين من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية علاقتها ببلاغَيْن عن اختطاف طفلَيْن حديثَيْ الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام"، في حادثين منفصلين.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة المحلية أن المرأة المشتبه بها أوقفت "لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك".

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 فبراير 2018

كشف غموض جريمة قتل الآسيوي في مسقط

المزيد

18 مايو 2019

تفاصيل اختطاف رضيعة من مستشفى بالسعودية

المزيد

20 ديسمبر 2015

فك لغز طريقة سباحة "البلصور" بعد غموض 200 عام

المزيد

13 يوليو 2015

"نووي إيران": غموض بشأن إمكانية التوصل لاتفاق بعد مفاوضات ماراثونية.. وخامنئي ينتقد "الغطرسة الأمريكية"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بدء تأثيرات المنخفض الجوي على شمال السلطنة

المحليات - أخبار

"التراث والثقافة" توقع اتفاقية مسح وتوثيق وتصنيف ودراسة النيازك العمانية

المحليات - أخبار

"ديم" ردا على "الرؤية": إجراءات عاجلة لتأهيل شبكات المياه في قريات لاستدامة الخدمة

الاقتصاد - محلي

"الزراعة" توصي باتخاذ إجراءات الحد من انتشار "مكنسة الساحرة"

الاقتصاد - محلي

"المركزي": زيادة طفيفة في الإيرادات العامة إلى 10.41 مليار ريال.. وترشيد في المصروفات الجارية

الاقتصاد - محلي

"سندان للتطوير" تطلق أول مجمع سكني على شاطئ الأشخرة بتكلفة 6 ملايين ريال

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

قرار إماراتي جديد تجاه قطر

منوعات - من هنا وهناك

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

بعد توقف 5 سنوات.. استئناف إنتاج النفط بـ "المنطقة المقسومة" في الخليج

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة