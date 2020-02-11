رينو سالمون رئيسا لتجربة العملاء في "أمواج"

مسقط - الرؤية

تَبْدأ "أمواج" فصلاً جديداً في رحلتها الإبداعية في عالم العطور، وتخاطب الجيل الجديد من عشاق التفرُّد والفخامة، وتؤسِّس روابط جديدة معهم؛ في خُطوة من شأنها إعادة تعريف مكانتها في قمة قطاع العطور الفاخرة.

وبدأ الفصلُ الجديد بتعيين ماركو بارسيلا رئيسًا تنفيذيًّا للشركة، واستحداث منصب رئيس تجربة العملاء، ويتولَّى رينو سالمون هذا المنصب الجديد بعد أن انضمَّ إلى "أمواج" وفي جعبته خبرات واسعة اكتسبها خلال عمله مع عددٍ من أشهر أسماء عالم الفاخرة في العالم؛ مثل: ديلفو، ولوي فيتون، ودولتشي آند غابانا، وألكسندر ماكوين، ومارك جاكويس.. وسيتولى سالمون قيادة "الفريق الإبداعي".

وسيضمُّ "الفريق الابداعي" تشكيلةً استثنائية من خبراء العطور والمحررين والمصممين وفناني المؤثرات الصوتية والبصرية؛ ليكون حجر الأساس لمنهج العلامة العالمية الرائدة في ابتكار العطور الفاخرة، مُبتعدة كل البُعد عن الاعتماد على مدير فني واحد. وسيوحِّد الفريق الطموحات الإبداعية والإستراتيجية للشركة، وستكون لهم حرية الابتكار الكاملة، وإيجاد سُبل تفاعل وتواصل مع العملاء بالشكل الذي يجعل منهم صوتاً للعلامة التجارية.

وقال ماركو بارسيلا إنَّ "أمواج" إحدى أبرز العلامات التجارية العالمية في صناعة العطور الفاخرة؛ حيث تحظَى بقبول كبيرٍ من عشاق الفخامة والتفرد. ويعود الفضل في ذلك إلى سماتها الإبداعية الفريدة وحرصها الدائم على توفير أعلى معايير الجودة. واليوم، ومع التغييرات التي تطرأ على قطاع التجميل العالمي، أرى أنَّ الفرصة متاحة أمامنا لإعادة تصور أسلوب وصولنا وفهمنا لتطلعات عملائنا المتغيرة. وأثق أن رينو سيتمكن من قيادة مسيرة أمواج في تطوير وابتكار عطورها التي لطالما تميزت عن غيرها بفضل خبراته الكبيرة ومنهجه الإبداعي المعروف عنه.

من جانبه، قال رينو سالمون: يُشرفني الانضمام إلى فريق "أمواج"، خاصة في هذه المرحلة من مسيرتها. فعلى مدار ما يقرب من 40 عاماً، تطلع الجميع بشغف لاقتناء منتجاتها التي تشتهر بإبداعاتها الرائعة وجودتها العالية. ومع التطور والزخم الكبيرين في صناعة العطور، فإنَّ خطوتنا المقبلة ستركز على ترسيخ جودة منتجاتنا لتجسد في كل تفاصيلها الملامح التي طالما اشتهرت بها صناعة العطور في المنطقة، مع إضفاء لمسات من أحدث الصيحات العالمية في القطاع. واليوم، نبدأ معاً مسيرة جديدة نحو مستقبل أكثر نجاحاً لأمواج ترسمه أيادي فريقنا الإبداعي الذي سيضم كوكبة من الفنانين الموهوبين من مختلف الأجيال والثقافات والمهارات ممن يشتركون جميعاً في نفس الشغف والطموح.