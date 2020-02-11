بالفيديو.. أمير قطر "يركض" في شوارع الدوحة

الدوحة - الوكالات

شارك أمير قطر تميم بن حمد اليوم الثلاثاء في فعاليات "اليوم الرياضي" بالعاصمة الدوحة، وتحولت الشوارع والميادين والمتنزهات والحدائق في قطر إلى ملاعب مفتوحة مزينة بالألوان والبالونات.

ومارس الأمير تميم رياضة العدو في "ممشى لوسيل"، بمشاركة عدد من الأبطال العالميين والأولمبيين، وطلاب أكاديمية أسباير.

وتوافد المواطنون والمقيمون إلى مواقع الفعاليات الرياضية، في كورنيش الدوحة، والحي الثقافي "كتارا" والقرية الرياضية "أسباير"، ومدينة مشيرب، ومدينة لوسيل، إضافة إلى مقار الأندية الرياضية والاجتماعية والحدائق العامة.

وأصبح الاحتفال بـ"اليوم الرياضي" تقليدا سنويا في قطر منذ صدور قرار أميري عام 2011، حدد الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة.

وتقرر أن يكون هذا اليوم إجازة رسمية بهدف تشجيع الأشخاص على اعتماد أسلوب الحياة الصحي، إذ تسعى قطر إلى توسيع قاعدة المشاركة الفعالة في الرياضة والنشاط البدني، وإتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع لممارسة الأنشطة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة.