الثلاثاء, 11 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

حدث مهم في العائلة الملكية البريطانية

الثلاثاء 11 فبراير 2020 03:25 م بتوقيت مسقط

حدث مهم في العائلة الملكية البريطانية

 

 

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عم إعلان حفيد ملكة بريطانيا بيتر فيليبس، طلاقه من وزوجته الكندية أوتم.

وأعلن فيليبس حفيد الملكة إليزابيث، وأوتم انفصالهما، وقالا إنهما شرعا بالفعل في إجراءات الطلاق، بعد زواج دام 12 عاما.

وقال متحدث باسم فيليبس وأوتم، إن القرار اتخذ بعد أشهر من النقاشات، وإنهما أبلغا الملكة والعائلة العام الماضي.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية إن فيليبس، الحفيد الأكبر من بين 8 أحفاد للملكة، شعر بالحزن الشديد بسبب رغبة زوجته أوتم (41 عاما) في الانفصال.

وتزوج فيليبس وأوتم في عام 2008، وأنجبا ابنتين هما سافانا (9 سنوات) وإيسلا (7 سنوات)، وقال بيانهما إنهما سوف يتقاسما حضانة الطفلتين.

ورفض قصر باكنغهام التعليق على خبر الانفصال، قائلا إن الأمر "مسألة شخصية"، فيما أضاف بيان المتحدث أن "عائلتي فيليبس وأوتم حزينتان للإعلان، لكنهما يدعمان بقوة قرارهما بالمشاركة في رعاية الطفلتين".

 

وفيليبس (42 عاما) ابن الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث، ويحمل الرقم 15 في ترتيب ولاية العرش، والتقى بزوجته أوتم عام 2003 في سباق الجائزة الكبرى في مونتريال حيث كان يعمل مع فريق "بي إم دبليو وليامز" المنافس في سباقات "فورمولا 1"، وكانت تعمل مع "بي إم دبليو".

وتزوج الاثنان في قصر وندسور قرب لندن الذي شهد العديد من الزيجات الملكية منها زواج الأمير هاري حفيد الملكة من الأميركية ميغان.

ولا يحمل فيليبس لقبا ملكيا ويميل للبقاء بعيدا عن الأضواء، لكنه نظم حفلا ضخما في الشارع أمام قصر باكنغهام للاحتفال بعيد ميلاد الملكة التسعين في عام 2016.

وذكرت "صن" أن الملكة (93 عاما) ستحزن بشدة بسبب النبأ الذي يأتي على خلفية سلسلة من الانتكاسات للعائلة المالكة، فقد أدخل هاري وميغان القصر في أزمة الشهر الماضي عندما أعلنا أنهما يريدان تقليص واجباتهما الرسمية.

وأدى ذلك إلى اتفاق على تقاعدهما من دورهما الملكي من أجل قضاء المزيد من الوقت في كندا والولايات المتحدة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 نوفمبر 2018

بالصور.. القوات الملكية البريطانية تغادر السلطنة

المزيد

09 يوليو 2015

النبهاني والبلوشي يستقبلان قائد القوات البرية الملكية البريطانية

المزيد

19 سبتمبر 2018

فوز مهم لفاطمة النبهانية في بطولة لشبونة الدولية

المزيد

29 أبريل 2018

تحذير مهم من آبل لمستخدميه بخصوص هذا الأمر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة.. اليوم

المحليات - أخبار

هجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول ومخاوف من سقوط قتلى وجرحى

دولي - أخبار

عدد ضحايا "كورونا القاتل" يرتفع إلى 1016

دولي - أخبار

شارع باسم السلطان قابوس في الكويت

دولي - أخبار

مقترح بإنشاء صندوق التعطل عن العمل لتوفير الرواتب للمسرحين

عمان - الدولة والشورى

"صحية مسقط" تحدِّث معلومات العاملين الصحيين حول "كورونا"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة