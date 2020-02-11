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الرئيس الأمريكي يحدد موعد زوال "كورونا"

الثلاثاء 11 فبراير 2020 02:44 م بتوقيت مسقط

الرئيس الأمريكي يحدد موعد زوال "كورونا"

واشنطن - الوكالات

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، زوال فيروس كورونا المستجد في أبريل المقبل، مشيدا مجددا بالخطوات التي اتخذها المسؤولون الصينيون لاحتوائه.

وقال ترامب في البيت الأبيض "بحلول أبريل، أو خلال شهر أبريل، فإن الحرارة عموما تقضي على هذا النوع من الفيروس".

لكن الفيروس يواصل تفشيه، ولم تحدد السلطات الصحية حتى الآن موعدا تتوقع فيه أن يأخذ انتشار العدوى بالتراجع أسبوعا تلو آخر.

وفي هذا السياق، قال مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية، أنطوني فوسي، وهو أيضا عضو في مجموعة العمل الرئاسية حول الفيروس، "لا نعلم".

ويبقى العامل الرئيس في ذلك مدى تفشي الفيروس خارج الصين وقدرة الدول الأخرى على احتوائه.

وأشاد ترامب مجددا برد فعل بكين، وقال "أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد. تحدثت طويلا إلى الرئيس شي جين بينج وهو واثق جدا".

وأدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 1016 شخصا في البر الصيني (بدون احتساب هونغ كونغ وماكاو). وتجاوز عدد المصابين 40 ألفا.

 

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