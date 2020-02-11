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أخبار الأمم المتحدة الآن على "نبض"

الثلاثاء 11 فبراير 2020 02:27 م بتوقيت مسقط

أخبار الأمم المتحدة الآن على "نبض"

دبي- خاص

وقع "نبض"، أكبر تطبيق إخباري عربي، اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة؛ حيث تُمكّن هذه الشراكة الأمم المتحدة من نشر أخبارها على منصة وتطبيق نبض، لتصل إلى جمهوره العربي الكبير في أنحاء العالم.

وقالت هوا جيانج مديرة قسم الأخبار والإعلام العالمية في المنظمة: "إن الأمم المتحدة ترحب بالشراكة الجديدة مع ويف لاين ميديا، والتي من خلالها يمكننا توسيع نطاق متابعي المنظمة وتمكينهم من الوصول إلى مقالات ومقابلات وأخبار الأمم المتحدة من خلال تطبيق نبض". وأكدت جيانج "أن هذا التعاون سيتيح لنا تقديم الأخبار العربية للأمم المتحدة لجمهور جديد وتزويدهم بأحدث المعلومات عن التطورات العاجلة والتحديثات الشاملة حول عمل المنظمة الذي نسعى به نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وتعد هذه الشراكة جزءًا من استراتيجية نبض لتعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية المرموقة وتنويع المحتوى المقدم لمستخدمي التطبيق.

وقال مازن سنجر رئيس الاستراتيجية التنفيذي في منصة نبض: "سعداء بهذه الشراكة، والتي تأتي في إطار تفعيل استراتيجية نبض التي تهدف الى إرساء أسس التعاون مع المنظمات الدولية غير الربحية وتمكينها من الوصول الى القراء العرب عن طريق تقديم محتوى قيم عبر منصتنا، ساعين للمساهمة في مهمة واهداف منظمة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والامن الدولي".

ويعد "نبض" من التطبيقات ذائعة الصيت في العالم العربي حيث وقع العديد من الناشرين والمؤسسات الدولية شراكات استراتيجية مع التطبيق، مستفيدين من المزايا الفورية المكتسبة بمجرد دمج محتواهم في المنصة، ومن اكبر هذه الشراكات اتفاقية هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مع نبض. وفي هذا السياق، قال محمد يحيى رئيس الوسائط اليومية في "بي بي سي": "نحن في ’بي بي سي العربية‘ نثمّن شراكتنا مع تطبيق نبض باعتبارها الشراكة الأكثر قيمة والأكثر أهمية بين جميع شراكاتنا الرقمية. وهذا يعكس الأهمية الكبيرة والمتزايدة لمجمعي الأخبار ومكانة ’نبض‘ كتطبيق رائد في السوق". وأضاف: "لقد أتاحت لنا شراكتنا مع نبض من توسيع نطاق وصولنا للمستخدمين واكتساب منظور جديد لمتطلبات جمهورنا".

يشار إلى أن تطبيق نبض نما بشكل متواصل ليصبح المصدر الرئيسي والأول لزيارات المواقع الإخبارية للعديد من الناشرين المرموقين في الشرق الأوسط، متخطيا بذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية.

ونبض هو التطبيق الإخباري العربي الأول على مستوى العالم، والحاصل على أكثر من 22 مليون مستخدم، والفائز بجائزة "أفضل تطبيق للعام" من شركة جوجل وآبل. ويقدم تطبيق نبض تجربة فريدة للمستخدم العربي؛ حيث يمكنه من الاطلاع على آخر الأخبار (المحلية والعالمية والرياضية والنسائية والتقنية وغيرها) من مصادره المفضلة، مع خاصية التنبيهات للأخبار العاجلة. تطبيق نبض متاح بشكل مجاني للأجهزة الذكية (آيفون وأندرويد) وللحاسوب عبر موقع نبض www.nabd.com.

الكلمات المفتاحية
#نبض #الأمم المتحدة #أخبار

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