بعد ظهوره في البرازيل .. ماذا تعرف عن فيروس "يارا"

عواصم - الوكالات

ظهر فيروس جديد في البرازيل حير العلماء إذ أنه لا يحتوي على جينات معروفة، أطلقوا عليه اسم فيروس يارا.

وقال موقع "sciencemag" إن العلماء وجدوا هذا الفيروس الغامض، الذي جمعوه من الأميبا، في بحيرة صناعية في البرازيل، كان أصغر بكثير من تلك الفيروسات المعروفة عادة بإصابة الأميبا.

وجاءت تسمية الفيروس باسم "يارا"، نسبة لـ Yara، المعروفة أيضا باسم Iara، ويعني "أم كل المياه"، وهي شخصية جميلة مثل حورية البحر في الأساطير البرازيلية التي تجذب البحارة تحت الماء للعيش معها إلى الأبد.

وأجرى العلماء تسلسل جينوم الفيروس "يارا"، وهي عملية تحديد تسلسل الحمض النووي الكامل الذي يشكل كائنا حيا، اكتشفوا أن أكثر من 90% من الجينات مكونة من جينات لم يعثر عليها من قبل.

وقال الفريق الذي فحص الفيروس، في موقع bioRxiv للعلوم البيولوجية: "نعلن عن اكتشاف فيروس يارا، وهو سلالة جديدة من فيروسات الأميبا، ذات أصل وتطور محير".

وأوضح جوناتاس أبراو، عالم الفيروسات بجامعة ميناس جيرايس الفدرالية بالبرازيل، أن النتائج تشير إلى "المقدار الذي ما زلنا نحتاجه لفهم الفيروسات".

ويشير أبراو إلى أن بعض البروتينات في فيروس "يارا" تشبه تلك الموجودة في الفيروسات العملاقة، ولكن، ما يزال من غير الواضح مدى ارتباطها ببعضها.

ويعمل أبراو وزملاؤه حاليا على التحقيق في السمات الأخرى للفيروس الجديد، فيما اقترح أحد العلماء غير المشاركين بالدراسة أن النتائج تمثل "صندوق كنز جديدا بالكامل لعمليات الكيمياء الحيوية لم يسبق لها مثيل".