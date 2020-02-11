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روحاني يوجه رسائل قوية إلى أمريكا

الثلاثاء 11 فبراير 2020 01:25 م بتوقيت مسقط

روحاني يوجه رسائل قوية إلى أمريكا

 

طهران – الوكالات

قال الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، إن "المشاركة الحاشدة في مسيرات ذكرى انتصار ​الثورة​ هي أقوى رد على ​البيت الأبيض​ والظالمين، وتعكس تمسك الشعب الإيراني بحريته واستقلاله".

وفي كلمة له، أمام مظاهرات حاشدة في ساحة الحرية بطهران في الذكرى الـ41 للثورة الإيرانية، رأى روحاني أن "الثورة كانت بمثابة استفتاء قام خلاله الناس بالاختيار ما بين فاسد وإنسان يتحلى بالإيمان والعلم والدراية"، معتبرا أن "الشعب الإيراني اختار ​الاستقلال​ بثورته الإسلامية رافضا التبعية".

وأشار إلى أن "الأمريكيين ينكرون علينا حق الاختيار والانتخاب ويريدون العودة بنا إلى الخلف، وهم يحلمون بالعودة إلى إيران وهم يعلمون أنها أقوى قوى المنطقة"، لافتا أن "هذه المسيرات تمثل ردا قويا بعد الضغط الاقتصادي الأمريكي واستشهاد الجنرال قاسم ​سليماني​ وانتهاك ​حقوق الفلسطينيين​".

وانطلقت في مختلف أنحاء إيران صباح اليوم الثلاثاء، مسيرات ضخمة احتفاء بالذكرى السنوية الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية في 11 فبراير عام 1979، يأتي ذلك تزامنا مع أربعينية قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، حيث ستحيي الجماهير ذكرى اغتياله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فجر الجمعة 3 يناير الماضي، في محيط مطار بغداد مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وعدد من رفاقهما.

 

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