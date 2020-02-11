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الرئيسي يستقبل رئيس الأركان بقيادة الأسطول التركي .. ويستقبل نائب الرئيس التنفيذي للمكتب الهيدروغرافي البريطاني

الثلاثاء 11 فبراير 2020 08:57 ص بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

استقبلَ اللواءُ الرُّكن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العُمانية، بمكتبه بمعسكر المرتفعة، صباح أمس، اللواءَ الرُّكن بحري محمد جم أوكاي رئيس الأركان بقيادة الأسطول بجمهورية تركيا، والوفد المرافق له، الذي يزور السلطنة حالياً.

وتمَّ خلال المقابلة بَحْث وجهات النظر في عدد من الأمور المتعلقة بالمجالات البحرية بين البلدين الصديقين.. حضر المقابلة العميدُ الرُّكن بحري ثابت بن محمود الزدجالي مدير عام الإدارة والمالية بقيادة البحرية السلطانية العُمانية.

استقبلَ اللواء الرُّكن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية، بمكتبه بمعسكر المرتفعة، صباح أمس، اللواء بيتر جيمس سبارك نائب الرئيس التنفيذي للمكتب الهيدروغرافي بالمملكة المتحدة، الذي يزُور السلطنة حاليًا.

ورحَّب اللواء الرُّكن بحري قائد البحرية السلطانية العُمانية بالضيف، وتمَّ خلال المقابلة بحث وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.. حضر المقابلة العميدُ الرُّكن بحري سلطان بن عبدالله العلوي مدير عام العمليات والخطط، وعدد من كبار ضباط البحرية السلطانية العُمانية، وملحق الدفاع بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.

الكلمات المفتاحية
#الأسطول #السلطانية #تركيا #عمان

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