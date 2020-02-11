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عدد ضحايا "كورونا القاتل" يرتفع إلى 1016

الثلاثاء 11 فبراير 2020 07:32 ص بتوقيت مسقط

عدد ضحايا "كورونا القاتل" يرتفع إلى 1016
أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن عدد وفيات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تخطى حاجز الألف للمرة الأولى، حيث وصل إلى 1016 حالة. وقالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد الوفيات ارتفع بعد تسجيل 108 حالات خلال يوم أمس الإثنين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 2478 حالة إصابة إضافية في اليوم نفسه، ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك إلى 42 ألفا و638 شخصا. وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 103 حالات وفاة، الإثنين، مقارنة بـ91 حالة في اليوم السابق، إلا أنه سجل 2097 إصابة جديدة، وهو أقل معدل إصابة يومي منذ مطلع الشهر الجاري. ومن المقرر أن تنظم منظمة الصحة العالمية مؤتمرا عن فيروس كورونا، يستمر يومين، اعتبارا من الثلاثاء، يشارك فيه خبراء في الفيروس. وتأمل المنظمة من وراء هذا المؤتمر الذي يجمع الكثير من العلماء المعنيين بالفيروس، في أن يكون هناك تبادل سريع للمعلومات، قائم على الحقائق العلمية والمعلومات المتوفرة بالفعل عن هذا الشكل الجديد من فيروس كورونا، الذي يصيب الرئتين.

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