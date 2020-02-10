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تدريب موظفي "بلديات جنوب الباطنة" على نظام التراخيص المائية الجديد

الإثنين 10 فبراير 2020 08:33 م بتوقيت مسقط

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الرستاق- طالب المقبالي

تنفذ المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة جنوب الباطنة دورة تدريبية بقاعة بلدية الرستاق، لمدة 5 أيام، تستهدف موظفي ورؤساء أقسام شؤون الموارد المائية بالمديرية، لغرض تدريبهم على النظام الإلكتروني لاستخراج التراخيص المائية الجديدة.

وشمل هذا النظام على تقديم عدد من الخدمات المتعلقة بالقطاع المائي منها تراخيص الآبار، وتسجيل وحصر الآبار، وطلبات مقاولي حفر آبار المياه، وطلبات تنمية موارد المياه، وغيرها من الخدمات المتعلقة بهذا القطاع.

ويأتي ذلك في إطار خطة العمل لتنفيذ التدريب العملي للمختصين بالمديريات العامة للمحافظات على تشغيل التراخيص الصحية والتراخيص المائية.

وتعمل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على تشغيل أنظمة وتطبيقات مشروع التراخيص البلدية والمائية، والتي تمر حاليا بمرحلة انتقالية من خلال ما أوجده التشغيل التجريبي وما يتبعه من تنسيق وإجراءات مطلوب اتخاذها من قبل موظفي البلديات الإقليمية والدوائر المختصة سواءً في المديريات العامة بالمحافظات أو ديوان عام للوزارة. وأكدت الوزارة أنها مستمرة في عقد مثل هذه الورش في المحافظة لتشمل أيضاً الأسبوع المقبل برنامجا تدريبيا مماثلا حول النظام الإلكتروني للتراخيص الصحية.

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