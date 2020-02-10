إغلاق مركز طبي في بريطانيا بسبب "كورونا القاتل"

لندن - الوكالات

أغلق مركز للصحة العامة في مدينة برايتون الإنجليزية بعدما تم التأكد من إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا، وطالبت السلطات الطبية المرضى بالاتصال بخدمة الطوارئ الخاصة إذا كانت لديهم أية مخاوف.

وأصيب حتى الآن ثمانية أشخاص في المملكة المتحدة بفيروس كورونا، ووصفته وزارة الصحة بأنه "تهديد خطير ووشيك" للصحة العامة، لكن مستوى الخطر الإجمالي في البلاد لا يزال معتدلًا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

يأتي ذلك، بعدما اكتشف الأطباء في وقت سابق اليوم، إصابة أربعة أشخاص في برايتون بالفيروس الشبيه بالأنفلونزا -والذي ظهر لأول مرة وتفشى بسرعة في الصين- مما ضاعف إجمالي عدد الحالات في المملكة المتحدة.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الإثنين ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 908 أشخاص، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفًا، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصاب بالفيروس وغادروا المستشفيات.

قالت منظمة الصحة العالمية، إن فريقا من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة توجه إلى بكين للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذي زار بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزراء صينيين في أواخر يناير/ كانون الثاني، قد عاد بعد الاتفاق على إرسال بعثة دولية إلى هناك، حسبما ذكرت "رويترز".

واستغرق الأمر نحو أسبوعين للحصول على موافقة الحكومة على تشكيلة الفريق، التي لم تُعلن فيما عدا القول إن رئيسه هو الطبيب المخضرم لدى منظمة الصحة العالمية بروس إيلوارد، وهو كندي متخصص في الأوبئة والطوارئ.

وكتب تيدروس في تغريدة على تويتر من جنيف "كنت في المطار للتو لتوديع أعضاء فريق متقدم من أجل بعثة الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى الصين، برئاسة دكتور بروس إيلوارد صاحب الخبرة الكبيرة في حالات طوارئ سابقة تخص الصحة العامة".