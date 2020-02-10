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إعلان الفائزين بجوائز الأوسكار 2020

الإثنين 10 فبراير 2020 02:24 م بتوقيت مسقط

إعلان الفائزين بجوائز الأوسكار 2020

 

 

انطلق مساء أمس الأحد، حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 92، على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور أبرز نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود والعالم.

وفيما يلي الفائزين بجوائز الأوسكار 2020:

-- ‏الفيلم الكوري "طفيلي" (parasite) يتجاوز التوقعات ويقتنص جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، وبذلك يصبح أول فيلم ناطق بلغة أجنبية، يفوز بهذه الجائزة في تاريخ الأوسكار.

-- فيلم "جوجو رابيت" توج بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس.

‏-- تتويج الممثل براد بيت بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عن دورة في فيلم "حدث ذات مرة في هولييود"

-- فاز فيلم "نساء صغيرات" بجائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء

-- توج فيلم "حدث ذات مرة في هوليوود" بجائزة الأوسكار لأفضل تصميم فني

-- فازت الممثلة لورا دارين بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها بفيلم "قصة زواج"

-- حصد فيلم [1917] للمخرج "سام منديز" جائزتي أفضل خلط أصوات و أفضل تصوير سينمائي في حفل الأوسكار وامتاز بلقطاته الطويلة التي أذهلت الجميع، كما فاز بجائزة أفضل مؤثرات بصرية.

 

-- ‏جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج ذهبت الى فيلم [ Ford v Ferrari ] .

-- توج الفيلم الكوري "طفيلي" بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، كما حصد مخرجه بونغ جون هو جائزة الأوسكار لأفضل مخرج، وبذلك يكون في رصيده 3 جوائز بعد فوزه بجائزة أفضل سيناريو أصلي.

-- خواكين فينيكس يقتنص جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن أدائه في فيلم "جوكر"، لتكون الجائزة الثانية في رصيده بعد جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية والتي ابدعتها عازفة التشيلو "هليدور غوانادوتير".

-- الممثلة رينيه زيلويغر تحصد جائزة الأوسكار كافضل ممثلة بدور رئيسي عن دورها في فيلم "جودي".

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#أوسكار #الفائزين #أفلام #سينما #هوليود

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