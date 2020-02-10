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الكشف عن تطبيق للهواتف يحذر من "كورونا"

الإثنين 10 فبراير 2020 01:25 م بتوقيت مسقط

الكشف عن تطبيق للهواتف يحذر من "كورونا"

بكين - الوكالات

 

كشفت تقارير أن تطبيقا جديدا طورته الحكومة الصينية بالتعاون مع شركة تكنولوجية، صُمم لتحذير المستخدمين عندما يكونون في خطر التقاط فيروس "كورونا"، الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص.

وأوضحت وكالة Xinhua الصينية، اليوم الاثنين 10 فبراير، أن "كاشف الاتصال الوثيق" أصبح متاحا للمستخدمين الصينيين، ولا يتطلب سوى أسمائهم وأرقام هواتفهم ومعرف التثبيت. ثم يتيح التطبيق للمستخدم معرفة إن كان على اتصال بشخص مصاب بفيروس 2019-nCoV الفتاك.

وتعاون المكتب العام لمجلس الدولة مع اللجنة الوطنية  للصحة (NHC)، ومجموعة شركات تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية (CETC) المملوكة للحكومة، لتصميم التطبيق المنقذ للحياة.

ومن غير الواضح كيف يعمل التطبيق ومدى دقته، حيث قالت NHC إن "الاتصال الوثيق" يشير إلى شخص- دون حماية- يشارك المكتب نفسه أو الفصل الدراسي أو المنزل، مع مرضى فيروس "كورونا" المؤكدين، أو سافر معهم في الرحلة نفسها.

وهذا لا يعد الحل الأول المتاح عبر الشبكة العنكبوتية، الذي صُمم أثناء تفشي "كورونا" الجديد.

وقدمت Qihoo 360، أكبر شركة للأمن السيبراني في الصين، تطبيقا يتيح للمستخدمين التحقق مما إذا كانوا يسافرون بالطائرة أو بالقطار نفسه، مع شخص أصيب بالفيروس.

وأصدر محرك البحث Baidu وظيفة إضافية لتطبيق Baidu Map الخاص به، والذي يحدد الحالات المؤكدة والمشتبه فيها في المدن التي وضعت قيد الحجر الصحي. وتُظهر الخريطة أيضا بيانات في الوقت الفعلي عن فيروس "كورونا"، بما في ذلك تحديثات حركة المرور ونقاط التفتيش لمكافحة المرض.

 

الكلمات المفتاحية
#كورونا #فيروس كورونا #الصين #مرض #وباء

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