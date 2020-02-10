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قتلى "فيروس كورونا" يقتربون من 1000

الإثنين 10 فبراير 2020 01:21 م بتوقيت مسقط

قتلى "فيروس كورونا" يقتربون من 1000

بكين – الوكالات

أعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع عدد وفيات فيروس" كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 908 أشخاص، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصابا بالفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان اليوم الاثنين:" اعتبارا من منتصف ليل 9 فبراير، تلقت لجنة الصحة الحكومية بيانات من 31 مقاطعة تفيد بأن عدد المصابين بلغ نحو 40171 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينهم 6484 حالة حرجة، وتوفي 908​​​ أشخاص".

وأضافت أنه تم شفاء 3281 مصابا بالفيروس وغادروا المستشفيات.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

 

الكلمات المفتاحية
#كورونا #فيروس #وباء #الصين

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