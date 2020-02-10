انطلاق أعمال لجنة "الأربوساي" برئاسة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

مسقط - الرؤية

انطلقتْ أعمالُ الاجتماع الخامس عشر للجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي)، أمس الأحد؛ وذلك بمقرِّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالبستان؛ حيث يترأس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الاجتماع، الذي ينعقد خلال الفترة 9-12 فبراير الجاري، وبمشاركة وفود رسمية من أجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة من: قطر، والكويت، والأردن، ومصر، والعراق، والمغرب، إضافة لمُمثلين من مبادرة تنمية الإنتوساي، والأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي).

افتَتَح الاجتماع مَعَالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة؛ حيث رحَّب من خلال كلمته بالوفود المشاركة، متمنياً لهم طِيْب الإقامة في السلطنة، ولأعمال الاجتماع النجاح والتوفيق. وأكد معاليه حرص الجهاز على الإسهام الفاعل في تحقيق الكفاءة في إدارة المهام الموكلة إلى اللجنة؛ وذلك في ضوء رئاسته للجنة تنمية القدرات المؤسسية للفترة (2020-2022)، عقب انتخابه من المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، أثناء انعقاده بدولة قطر الشقيقة في دورته التاسعة والخمسين خلال الفترة 10-14 نوفمبر 2019.

وأضاف معاليه: ينعقد هذا الاجتماع وقد تحقَّقت لأعمال اللجنة العديد من الإنجازات في كافة المجالات ذات الصلة بالعمل الرقابي، إلى جانب بناء القدرات والكفايات الوظيفية لمنتسبي أجهزتنا الشقيقة؛ ومنها على سبيل المثال -لا الحصر- الأنشطة التدريبية وورش العمل التخصصية، إلى جانب الأنشطة الرقابية المشتركة، فضلاً عن الأنشطة البحثية، وأكد أهمية المضي قدماً نحو الإسهام الفاعل في مسيرة تطور الأجهزة الرقابية الأعضاء، عبر اتباع المنهجيات العلمية والمهنية الرصينة. وأشار إلى أنَّ تبادل الخبرات والتجارب يُعد من أبرز الأدوات التي تُسهم في بناء الكفايات الوظيفية؛ حيث إنَّ مجال الرقابة المالية والإدارية يتطلب المتابعة المستمرة للمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، في الجوانب المعرفية والقانونية والإجرائية على حدٍّ سواء، إلى جانب الاستفادة من الممارسات الفضلى؛ الأمر الذي يُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي.

ويتضمَّن جدول أعمال الاجتماع استعراض ومُناقشة مجموعة من الموضوعات؛ أبرزها: نتائج تنفيذ خطة العمل في مجال التدريب والبحث العلمي للعام 2019، ومشروع خطة العمل للعام 2020، إضافة إلى استعراض الأنشطة المنجزة؛ في إطار اتفاقية التعاون بين المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي)، ومجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدول الإفريقية (الأفروساي)؛ ومن بينها: ورشة عمل حول أساليب الرقابة المبنية على المخاطر، وورشة عمل حول دور المنظمة الإقليمية لتقييم أداء الأجهزة الأعضاء استنادا للأطر المرجعية ICBF وSAI-PMF.