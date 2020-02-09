اختراق حساب "فيسبوك" على "تويتر"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

يبدو أن حساب فيسبوك على تويتر قد تم اختراقه، وهذا ما أظهرته مشاركة نُشرت على حساب فيسبوك الرسمي على تويتر بعد الساعة 11:30 مساءً بفترة وجيزة، قائلة: "مرحبًا، نحن نتولى الاشراف. حسنًا، حتى فيسبوك قابل للاختراق ولكن على الأقل أمنهم أفضل من تويتر".

وأضاف الهاكر: "لتحسين أمن حساباتك اتصل بنا: contact @ o u r m i n e .org". وحذف المنشور بسرعة، لكن الرسالة نفسها عادت للظهور في غضون ثوانٍ مرتين. وحاولت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية الاتصال بفيسبوك وتويتر للتعليق.

وOurmine مجموعة من القراصنة الإلكترونين الذين اخترقوا من قبل حساب تويتر الخاص بجاك دورسي الرئيس التنفيذي للشركة. ومن بين الضحايا الآخرين اتحاد كرة القدم الأمريكي ومارك زوكربيرج وويكيليكس وسوندر بيتشاي.