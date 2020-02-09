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"جولدن توليب نزوى" يدعم أسر "التنمية الاجتماعية" في إزكي

الأحد 09 فبراير 2020 07:23 م بتوقيت مسقط

"جولدن توليب نزوى" يدعم أسر "التنمية الاجتماعية" في إزكي

نزوى - الرؤية

يُقدِّم فندق جولدن توليب نزوى عددًا من الكراسي المتحركة إلى مجموعة من الأسر المسجَّلة في خطة التنمية الاجتماعية بإزكي؛ وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وتأتي المبادرة في إطار الهدف العام لفنادق جولدن توليب نزوى في منطقة الداخلية بتطوير المجتمع، والعناية ببعض احتياجات الأسر بموجب خطة التنمية الاجتماعية. ويلتزمُ فندق جولدن توليب نزوى بدعم المجتمع والمساهمة كلما كان ذلك ممكنًا.

وسلَّم الكراسي المتحركة سانديبجيتلي (المدير العام) لفندق جولدن توليب نزوى، إلى سرحان منصور التوبي (المدير العام) بوزارة التنمية الاجتماعية، في إزكي، بحضور ممثلى وزارة التنمية الاجتماعية والمديرين التنفيذيين من فندق جولدن توليب نزوى.

وقال سانديبجيتلي: ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة المستمر، نسعى دائمًا لتقديم يد العون لمختلف شرائح المجتمع المحلي، ويظل جولدن توليب نزوى ملتزماً بدعم المجتمع المحلي بمساعدة وزارة التنمية الاجتماعية.

من جانبه، عبَّر سرحان منصور التوبي عن شكره، وقال: ممتنون للغاية لفندق جولدن توليب نزوى على مساهمته السخية تجاه المجتمع. وأعرب عن تقديره لفندق جولدن توليب نزوى للمبادرة التي قام بها من أجل القضية الاجتماعية، في سبيل تحقيق رفاهية المجتمع المحلي في منطقة الداخلية.

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