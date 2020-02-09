الأحد, 09 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

عبر مبادرة "تمهين"

شراكة بين "ماجد الفطيم" و"وكالة التجزئة" لتعزيز نسب التعمين في قطاع التجزئة

الأحد 09 فبراير 2020 07:22 م بتوقيت مسقط

شراكة بين "ماجد الفطيم" و"وكالة التجزئة" لتعزيز نسب التعمين في قطاع التجزئة

 

مسقط - الرؤية

عقدتْ "ماجد الفطيم" شراكة مع مؤسسة "وكالة التجزئة" لإطلاق مبادرة "تمهين"، البرنامج التعليمي والتدريبي المصمَّم خصيصَا لتمكين الباحثين عن العمل من الانخراط في قطاع التجزئة بالسلطنة. وسيعمل الجانبان -بشكل وثيق- على تصميم وتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية التخصصية التي ستزوِّد اليد العاملة الوطنية بالأدوات والمعرفة اللازمة والتفوق في قطاع التجزئة.

وتجمع الشراكة رؤية "ماجد الفطيم" مع أهداف "وكالة التجزئة" التي تعدُّ مؤسّسة معتمدة هي الأولى من نوعها في تطوير قطاع التجزئة في سلطنة عُمان؛ من خلال التعليم والتدريب والاستشارات. وتشكل مبادرة "تمهين" منصة مثالية لتزويد قطاع التجزئة بنخبة من اليد العاملة الوطنية المؤهّلة للعمل؛ بما يُلائم حاجات المستقبل، كما ستشكل مساهمة مهمة في جهود "التعمين" في السلطنة.

وتأتي المبادرة في توقيت مثالي بالنسبة لشركة "ماجد الفطيم" التي تعمل على توسيع رقعة أعمالها في السلطنة مع اقتراب افتتاح "مول عمان"، الذي سيشكِّل وجهة مميزة للتسوق والترفيه في السلطنة، كما سيُؤمِّن العديد من الوظائف للشباب والشابات الموهوبين الذين تسعى مبادرة "تمهين" لتعزيز قدراتهم.

وقال طالب بن عمر البلوشي الرئيس الإقليمي لدى "ماجد الفطيم" في السلطنة: ملتزمون بدعم المجتمع المحلي، وعقد شراكات مثمرة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المواهب العُمانية. وليس لدينا شك بأن هذه الشراكة مع "وكالة التجزئة" ستضع تطوير المواهب العُمانية على رأس الأولويات، وستُسهم في خلق تعاون وثيق ضمن قطاع التجزئة من خلال تبادل الموارد والخبرات. كما ستساعد المبادرة على تقييم واختيار برامج التدريب وتطوير المهارات الأنسب لحاجات قوى العمل؛ وبالتالي سنوفّر فرصاً جديدة ونعزّز مهارات العُمانيين، وندعم في الوقت نفسه النمو الاقتصادي في البلاد.

من جانبها، قالت ميمونة الشيبانية المؤسسة والمديرة العامة لـ"وكالة التجزئة": متحمسون لإطلاق هذه الشراكة مع "ماجد الفطيم" لدعم المواهب العُمانية، ولدينا اليوم فرصة سانحة لجذب مزيد من العُمانيين إلى قطاع التجزئة وتعزيز التواصل بين القطاع وسوق العمل. ومن خلال مبادرة "تمهين"، نسعى لزيادة نسبة "التعمين" في قطاع التجزئة، والتي لا تتخطَّى 14 بالمئة حاليًا. كما نتطلع لخلق فرص عمل ملائمة للباحثين عن العمل؛ وذلك من خلال تقديم البرامج التعليمية والتدريبية في مختلف مجالات قطاع التجزئة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 ديسمبر 2018

"ماجد الفطيم العقارية" تطور قطاع التجزئة بالسلطنة لتحسين تجربة التسوق

المزيد

27 يونيو 2018

شراكة إستراتيجية بين "عمران" و"ماجد الفطيم" لتطوير الجزء الغربي من مدينة العرفان

المزيد

19 يونيو 2017

اتفاقية تعاون بين «ماجد الفطيم» و«عمانتل» لتنفيذ شبكة «مول عمان»

المزيد

31 ديسمبر 2018

"ماجد الفطيم" تستقبل عددا من المسؤولين للتعريف بمشروع "سيتي سنتر صحار"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعاون بين "الزراعة" وبلدية مسقط لمكافحة الجراد

المحليات - أخبار

الدكتور علي الوائلي لـ"الروية": تنوع موارد السلطنة يزيد من فرص الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية

قضايا محلية - حوارات

تغيير مسار ناجح لرحلة "الطيران العماني" إلى تركيا

الاقتصاد - شركات ومناقصات

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"الصحة" تصدر البيان رقم 5 حول الوضع الوبائي لـ"كورونا"

المحليات - أخبار

طفرة بالقطاع الصناعي دعمت جهود التنمية الشاملة خلال العهد الزاهر للسلطان قابوس

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة