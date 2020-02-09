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بالفيديو.. أول ظهور للصاروخ الإيراني "رعد 500"

الأحد 09 فبراير 2020 07:16 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. أول ظهور للصاروخ الإيراني "رعد 500"

طهران - الوكالات

أزاح الحرس الثوري الإيراني الستار عن صاروخ "رعد 500" بمحرك الدفع "زهير" والجيل الجديد من المحركات الدافعة وحاملات الأقمار الصناعية.

وأفادت وكالة "تنسيم" الإيرانية، اليوم الأحد، بأن الحرس الثوري الإيراني أزاح الستار عن صاروخ "رعد 500" السريع من الجيل الجديد المزود بمحرك الدفع "زهير" بهيكل غير معدني مصنوع من مادة مؤلفة، ويُعد صاروخ "رعد 500" الجيل الجديد من الصواريخ، وبالمقارنة مع صاروخ "فاتح 110" ذات الهيكل المعدني، فإن وزنه يعادل نصف وزن فاتح ومداه يزيد عنه بمقدار 200 كيلومتر.

وقال قائد الحرس، اللواء حسين سلامي، خلال مراسم إزاحة الستار عن الصاروخ، "تعزيز جوهر سياستنا الدفاعية، وقد علمتنا التجربة والمنطق أنه يتوجب علينا أن نكون أقوياء ليس فقط من أجل هزيمة العدو بل من أجل منع الحرب علينا".

وأضاف سلامي: "قوة الجو فضاء في الحرس الثوري حققت طفرة في تكنولوجيا الصواريخ الجديدة، وحربنا الحقيقية اليوم هي بناء وإنتاج القوة والقدرة لنصبح أقويا، وهذه الإنجازات المتطورة هي المفتاح لدخولنا إلى الفضاء في طليعة التكنولوجيا العالمية اليوم".

كان الجيش الإيراني أجرى، في نهاية سبتمبر الماضي، مناورات عسكرية بالاشتراك مع الحرس الثوري الإيراني، في مدينة بندر عباس، جنوب إيران، حيث تم الكشف عن رأس حربي جديد مركب على صواريخ "خرمشهر" بعيدة المدى، كما تم استعراض 18 صاروخا باليستي.

 

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