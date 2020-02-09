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بالفيديو .. الجراد يغطي سماء مسقط

الأحد 09 فبراير 2020 04:04 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. الجراد يغطي سماء مسقط

 

مسقط – الرؤية

لليوم الثاني على التوالي، يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسلطنة، مقاطع فيديو وصور، توضح انتشار أسراب كبيرة من الجراد في عدد من المناطق بمحافظة مسقط.

من جانبها أشارت وزارة الزراعة والثروة السمكية، إلى عبور أسراب من الجراد لسماء مسقط أمس السبت والويم الأحد، وأن عدد من المناطق في مسقط شهدت عبور أعداد كبيرة من الجراد (بوشر، الخوير والقرم).

وأضافت الوزارة أنه عادة ما يصاحب عبور الجراد وتوقفها في بعض المناطق للاستراحة، في وضع البيض لكونها حشرات ناضجة، حيث قامت الوزارة مباشرة فور تلقيها الخبر برصد ومتابعة السرب في تلك المواقع و توفير المبيدات الكيماوية والتنسيق مع بلدية مسقط لمكافحة الجراد، كما تم فجر اليوم الأحد إستكمال المكافحة لمساحات وأعداد كبيرة من الجراد تحت إشراف المختصين . ويعد هذا السرب من أسراب الجراد العابرة خلال هذه الفترة.

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