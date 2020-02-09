الأحد, 09 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

811 حالة وفاة بسبب "كورونا"

الأحد 09 فبراير 2020 03:09 م بتوقيت مسقط

811 حالة وفاة بسبب "كورونا"

 

بكين – الوكالات

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس"كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 811 حالة وفاة، وعدد المرضى إلى 33738 شخصا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان اليوم الأحد: "حتى منتصف الليل من يوم 8 فبراير الجاري، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليما تفيد بأن عدد المصابين الإجمالي وصل إلى 37198 شخصا، فارق منهم الحياة 811 شخصا، وتعافي 2649 شخصا، في حين بقي 33738 شخصا مريضا، بينهم 6188 بحالة حرجة".

وأشار البيان إلى أن هناك اشتباها بـ28.9 ألف حالة، ونحو 188 ألف شخص على احتكاك وشيك مع المرضى، وهم الآن تحت المراقبة الطبية.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوبي الواقعة وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

هذا ونقلت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية أمس السبت مساعدات طبية إلى الصين، لمكافحة فيروس كورونا.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده مستعدة لتقديم 100 مليون دولار كمساعدات للصين والدول الأخرى التي ضربها فيروس "كورونا" الجديد لمكافحة الوباء.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 يناير 2020

حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد بالصين

المزيد

02 فبراير 2020

أول حالة وفاة بـ "كورونا القاتل" خارج الصين

المزيد

12 سبتمبر 2018

811 ألف زائر لـ"صلالة السياحي" في 11 أسبوعا

المزيد

23 أبريل 2019

ضبط 811 عاملا وافدا مخالفا في الربع الأول

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"الصحة" تصدر البيان رقم 5 حول الوضع الوبائي لـ"كورونا"

المحليات - أخبار

طفرة بالقطاع الصناعي دعمت جهود التنمية الشاملة خلال العهد الزاهر للسلطان قابوس

الاقتصاد - محلي

الجولات السامية.. "توفير الفرصة لكل عُماني أن يلتقي سلطانه من دون وسطاء"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

التعليم في عهد السلطان قابوس.. مناهل علم ومعرفة ومصابيح نور تضيء مسيرة التنمية الشاملة

المحليات - تعليم

المؤتمر الدولي للغة والأدب والترجمة يستعرض ديناميكية الثقافة وتجلياتها

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة