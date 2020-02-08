إبراز مخاطر "كورونا" في ندوة توعوية شاملة حول الفيروسات التاجية

مسقط- الرؤية

دعا خبراء ومختصون إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وتجنب السفر إلى المناطق الموبوءة، خلال الندوة التوعوية الشاملة حول الفيروسات التاجية، والتحديات والمخاطر التي تحيط بتفشي فيروس كورونا المستجد مؤخرًا.

وشهدت الندوة التي نظمتها اللجنة الصحية بولاية مسقط، حضور أشرف بن ناصر البوسعيدي نائب والي مسقط رئيس اللجنة الصحية بالولاية وسعادة علي بن سالم الجابري عضو مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي وشيوخ ورشداء الولاية والدكتورة عايدة بنت عيسى الإسماعيلية طبيب أخصائي أول رئيسة مركز مسقط الصحي.

من جانبها قالت الدكتورة زكية بنت علي البحرية، رئيسة قسم التثقيف الصحي بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط في كلمتها بالندوة :"فيروس كورونا المستجد "novCorona 2019" يُعتبر سلالة جديدة من فيروسات كورونا حيوانية المصدر، والتي اكتسبت القدرة على الانتقال للبشر مثل فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس 2003).

وأضافت البحرية أن عدوى فيروسات كورونا المستجدة تنجم عن مُخالطة حيوانات مصابة بالفيروس، وما تزال التحريات الوبائية جارية للتعرف على الناقل الحيواني لفيروس كورونا المستجد المتفشي في الصين، وما يتداول حول أن الخفافيش أو الثعابين هي المصدر الحيواني للفيروس إنما هي فرضيات علمية ما تزال قيد الدراسة ولم يتم إثباتها أو نفيها بشكل قاطع حتى الآن.

وأوضحت رئيسة قسم التثقيف الصحي إلى أعراض الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أنَّ أكثر الأعراض شيوعاً هي الحمّى والسعال وضيق النفس وصعوبته، وفي الحالات الأشد وطأة، قد تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة.

ونوهت إلى إمكانية أن تنتقل فيروسات كورونا من شخص إلى آخر حيث تم إثبات انتقال فيروس كورونا المستجد من شخص إلى آخر وذلك عن طريق الاتصال عن قُرب والتعرض للرذاذ التنفسي للشخص المصاب عادةً، كما يحدث في سياق الأسرة أو أماكن العمل أو في مراكز الرعاية الصحية مثلاً، بالإضافة للتعرض للأسطح الملوثة برذاذ الشخص المصاب إذا لم يتم تنظيفها وأوضحت البحرية أن العاملين الصحيين عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد فقد تمَّ تسجيل حالات انتقال للعدوى بين العاملين في الرعاية الصحية، وذلك نظراً لاقترابهم من المرضى أكثر من عامة الناس، لذلك يوصى هؤلاء العاملين باستخدام وسائل الوقاية الشخصية المناسبة من العدوى والأخذ بتدابير المكافحة اللازمة.

وأكدت رئيسة قسم التثقيف الصحي بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، أن توفير لقاح للفيروس قد يستغرق عدة سنوات قبل التوصل إلى تصنيع لقاح ضد الفيروس، مضيفة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية غير فاعل ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت البحرية إنَّ من أعراض كورونا ما يمكن معالجته اعتماداً على الحالة السريرية للمريض، وقد تكون الرعاية الداعمة للأشخاص المصابين بالعدوى ناجعة للغاية، وما يتم تناقله من أنباء عن نجاح العلاج لبعض الحالات باستخدام أدوية إنما هي أدوية أثبتت فاعليتها في علاج أمراض فيروسية أخرى معروفة ويتم استخدامها لعلاج الفيروس المستجد من باب الاجتهادات الطبية ولكن لم تثبت فاعليتها حتى الآن ويحتاج هذا الإثبات لدراسات مستفيضة في المستقبل.

ونصحت البحرية، بعدم السفر إلى الصين إلا في حالات الضرورة القصوى مع أهمية متابعة التحديثات باستمرار.

وحول ما يتداول بشأن استيراد المنتجات الصينية عن طريق مواقع التسوق الإلكتروني وإمكانية انتقال الفيروس من خلالها قالت إن فيروس كورونا لم يثبت انتقاله عن طريق استهلاك المنتجات غير الحيوانية، كما وأن الفترة الزمنية منذ شحن البضاعة وحتى وصولها تتجاوز فترة بقاء الفيروس حي خارج جسم الإنسان أو الحيوان المصاب به.

ونوهت الدكتورة بشأن زيارة المجمعات التجارية الصينية بالسلطنة قائلة إنه لا يوجد موانع لزيارة المجمعات التجارية الصينية حيث إنه لم تسجل أي حالة للإصابة بالفيروس الجديد بين العاملين بهذه الأماكن حتى الآن، ومع هذا فإنِّه ينصح بتفادي التواجد في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان إلا للضرورة القصوى وفي حالة التواجد بأحد هذه الأماكن يرجى اتباع الإجراءات الوقائية والعادات الصحية السليمة.