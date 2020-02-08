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بالصور.. الكويت تتبرع بالدم لروح السلطان قابوس

السبت 08 فبراير 2020 04:39 م بتوقيت مسقط

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الكويت - الرؤية

أطلق فريق "الأيادي الخضراء" في الكويت، حملة للتبرع بالدم تحت شعار "دمنا واحد قابوس في قلوبنا" عن روح السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه-، وشارك في الحملة مجموعة كبيرة من الكويتين والمواطنين العمانيين المقيمين بالكويت وعدد من أبناء الجاليات العربية والأجنبية في الكويت.

وذكرت سفارة السلطنة في الكويت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن ثواب هذه الحملة هبة إلى روح المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد".

وأضافت السفارة بأن الحملة نفذها فريق الأيادي الخضراء البيئي بالتعاون مع بنك الدم المركزي في الجابرية، وحضرتها شيخة الصباح، وبمشاركة رئيس وأعضاء البعثة الدبلوماسية، وعدد غفير من المواطنين الكويتيين والعُمانيين وأفراد الجاليات الأخرى المقيمين بدولة الكويت.

وتقدمت السفارة بأسمى عبارات الشكر والإمتنان وعظيم التقدير والعرفان لكل من ساهم في حملة التبرع بالدم التي أقيمت ببنك الدم المركزي في الجابرية.

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