بالفيديو .. رئيس مجلس الأمة الكويتي يلقي صفقة القرن في سلة المهملات

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إن مكان صفقة القرن هو مزبلة التاريخ.

وأضاف الغانم خلال كلمته في أعمال الدورة 30 الطارئة للاتحاد البرلماني العربي التي انطلقت اليوم السبت بمسقط، تحت شعار "دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة "قضية العرب والمسلمين"، بمشاركة ممثلين عن 20 برلماناً عربياً.

وأمسك الغانم بمجلد صفقة القرن أثناء خطابه قائلا "باسم الشعوب العربية أقول هذه صفقة القرن ومكانها مزبلة التاريخ وألقى بها بسلة المهملات"

وأكد الغانم إن صفقة القرن مرفوضة فلسطينيا وعربيا وإسلاميا وحتى في أوروبا يرفضونها.