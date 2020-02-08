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تسجيل أول حالتي وفاة بـ "كورونا" من غير الصينيين

السبت 08 فبراير 2020 03:24 م بتوقيت مسقط

تسجيل أول حالتي وفاة بـ "كورونا" من غير الصينيين

عواصم - الوكالات

أعلنت كل من السلطات الأمريكية واليابانية عن تسجيل أول حالتي وفاة بين رعاياهما المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد إصابتهما بفيروس "كورونا".

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم السبت، نقلا عن متحدث باسم السفارة الأمريكية في بكين إن مواطنا أمريكيا (60 عاما) كان مصابا بفيروس كورونا الجديد توفي في مدينة ووهان الصينية، ليصبح على ما يبدو أول أمريكيا يموت نتيجة هذا الفيروس.

كما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان اليوم السبت وفاة رجل ياباني كان قد نقل إلى المستشفى مصابا بالتهاب رئوي في مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس "كورونا".

وأضافت الوزارة نقلا عن السلطات الطبية الصينية أن الرجل الياباني، وهو في الستينات من عمره أيضا، كان مشتبها بإصابته بالفيروس، ولكن بسبب صعوبات في تشخيص المرض تم الإعلان أن سبب الوفاة التهاب رئوي فيروسي.

ومن المحتمل أن يكون هذا الرجل أول يابانيا يتوفى بسبب هذا المرض لأن مسؤولا بوزارة الخارجية اليابانية قال إنه ليس لدى الحكومة علم بأي ياباني توفي بسبب فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 700 شخص في بر الصين الرئيسي وأصاب أكثر من 34 ألفا آخرين.

من جانب آخر، قالت الإدارات الصحية في أربع من الولايات الأمريكية التي تقوم مطاراتها بفحص الركاب لاكتشاف فيروس كورونا إنها لم تحول أي أشخاص إلى الحجر الصحي منذ سريان قواعد السفر الجديدة في الثاني من فبراير الجاري بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة في 20 يناير الماضي.

ولم تعلن سوى ولاية نيويورك عن وضع أربعة أشخاص رهن الحجر الصحي بسبب سفراتهم السابقة.

ويعد هذا الحجر الصحي الإجباري أول عملية حجر صحي بالولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاما، ويسري على الأمريكيين الذين سافروا إلى إقليم هوبي الصيني، بؤرة وباء كورونا، خلال الأسبوعين الماضيين.

ويحظر على الأجانب الذين زاروا الصين خلال 14 يوما، وهي فترة الحضانة الخارجية للفيروس، دخول الولايات المتحدة.

وأوقفت شركات دلتا ويوناتيد وأمريكان أيرلاينز الأمريكية كل رحلاتها بين الولايات المتحدة والصين.

وتعد الولايات المتحدة واحدة ضمن ما لا يقل عن 17 دولة فرضت قيودا على دخول الأشخاص القادمين من الصين.

 

الكلمات المفتاحية
#كورونا #فيروس #الصين #أمريكا

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