دولة جديدة تحظر الرحلات الجوية للصين بسبب "كورونا"

تايبه- رويترز

أعلنت حكومة تايوان اليوم الجمعة أنها ستعلق جميع الرحلات من وإلى بر الصين الرئيسي اعتبارا من يوم الاثنين باستثناء مدن بكين وشنغهاي وشيامن وتشنغدو.

وذكرت مركز قيادة مكافحة الأوبئة أن الحظر سيظل ساريا حتى 29 أبريل.