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"السترات الصفراء" تعود إلى الواجهة في فرنسا.. والشرطة تتوعد

الجمعة 07 فبراير 2020 05:37 م بتوقيت مسقط

"السترات الصفراء" تعود إلى الواجهة في فرنسا.. والشرطة تتوعد

باريس- رويترز

حظرت شرطة باريس اليوم الجمعة مظاهرة يعتزم محتجو "السترات الصفراء" تنظيمها في وسط العاصمة الفرنسية غدا السبت.

وقالت الشرطة في بيان إن المظاهرة المزمع تنظيمها غدا السبت يمكن أن تتسبب في اضطراب في الشوارع في الوقت الذي يعتزم فيه المحتجون المشاركة في مسيرة بالقرب من مؤسسات عامة ومناطق سياحة وتسوق.

ومنذ بدء احتجاجات حركة "السترات الصفراء" في نوفمبر عام 2018 تحول كثير من المظاهرات إلى عنف واشتباكات مع الشرطة.

وعلى الرغم من انحسار أعداد المحتجين منذ أسوأ اضطرابات وقعت في ديسمبر 2018 استمر المحتجون في التجمع يوم السبت من كل أسبوع للاحتجاج على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التي يقولون إن سياساتها تحابي الأثرياء.

الكلمات المفتاحية
#فرنسا #السترات الصفراء #مظاهرات

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