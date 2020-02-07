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بدء التحقيق في وفاة الطبيب مكتشف كورونا

الجمعة 07 فبراير 2020 03:21 م بتوقيت مسقط

بدء التحقيق في وفاة الطبيب مكتشف كورونا

بكين - الوكالات

أعلنت هيئة تفتيش صينية الجمعة فتح تحقيق في أعقاب وفاة طبيب كان أول المحذرين من فيروس كورونا المستجد وتعرض لتأنيب من السلطات الصينية لمجاهرته بالأمر.

وذكرت اللجنة في بيان أن فريق التحقيق سيتوجه إلى ووهان، بؤرة الفيروس حيث توفي الطبيب لي وينليانغ "لإجراء تحقيق شامل في المسائل المتعلقة بالطبيب لي وينليانغ والتي اثارها الناس".

وتوفي الطبيب لي البالغ من العمر 34 عاماً في ساعة مبكرة الجمعة، كما أعلن مستشفى ووهان المركزي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو.

وأثارت وفاة طبيب العيون غضباً وحزناً في خضم أزمة تعيشها الصين بسبب فيروس كورونا الذي أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 630 شخصاً.

وبلغ عدد الإصابات حتى الآن 31 ألف إصابة في الصين، كما اكتشفت إصابات في عشرات الدول الأخرى بهذا الفيروس الذي أسفر عن تفجر أزمة صحية دولية.

ولي كان من بين 8 أطباء لاحقتهم الشرطة لحديثهم عن انتشار فيروس شبيه بالفيروس المسبب لسارس (المتلازمة التنفسية الحادة) على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر.

وانتقدت المحكمة العليا الصينية في يناير شرطة ووهان لمعاقبتها أول "المروجين للشائعات"، معتبرةً ان الأزمة ما كانت لتصبح بهذا السوء "لو صدق الناس تلك الشائعات في ذلك الحين".

 

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